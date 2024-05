HOSPITALIZADO

Felipe Pezzoni é passa por cirurgia de emergência na coluna e tranquiliza fãs: 'Mais saudável do que nunca'

Líder da Banda EVA já recebeu alta

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de maio de 2024 às 21:16

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva Crédito: Divulgação

O cantor Felipe Pezzoni utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para contar que, na última semana, foi submetido a uma cirurgia de emergência na coluna. De acordo com o artista, ele estava sentindo um “formigamento” permanente no braço e, ao realizar exames, foi identificado que o sintoma era decorrente de duas hérnias na cervical que já estavam lesionando a medula e, com isso, ele precisou ser operado.

O procedimento, realizado pelo médico Rogerio Vargas, no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, foi bem-sucedido e o líder da Banda EVA já recebeu alta. Ao falar sobre o ocorrido, Pezzoni aproveitou para tranquilizar o público. “Antes de qualquer coisa, estou melhor e mais saudável do que nunca (…) Sigo me recuperando e bem cuidado no aconchego dos meus. Logo to de volta, pronto para continuar minha missão que é levar música e amor pra vocês”, afirmou.