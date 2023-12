'Feliz Natal, Brasil!': Beyoncé manda mensagem e posta mais fotos com bandeiras da Bahia

Ainda com a localização de Salvador indicada em seu perfil no Instagram, Beyoncé postou nas primeiras horas desta segunda-feira (25), no Horário de Brasília, novas fotos em seu jatinho particular, segurando as bandeiras do Brasil e da Bahia.



A cantora, que fez um pouso surpresa em Salvador na última quinta-feira (21), durante pré-estreia nacional exclusiva do filme "Renaissance: Um Filme de Beyoncé", também desejou um Feliz Natal exclusivo para o Brasil em seu site oficial, acima de uma animação com diversas fotos suas com a bandeira nacional: "Merry Christimas, Brazil!", escreveu.