Fera Palace lança programação unindo história, cultura e gastronomia

O Fera Palace Hotel se prepara para proporcionar a baianos e turistas uma vivência cultural bastante especial. A partir do próximo mês de setembro, o hotel lança o programa Experiência Fera, uma oportunidade para mergulhar na rica história da Bahia em uma ação que une cultura, hospedagem e gastronomia.



Durante as terças-feiras de setembro, a programação começa no hotel com uma apresentação do renomado historiador Rafael Dantas com o tema Fé, Arte e História na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Em seguida, o grupo se desloca para a Igreja, no Pelourinho, onde assistirá a uma missa repleta de musicalidade ao toque de atabaques, agogôs, cânticos e expressões únicas da Bahia. Por fim, todos retornam ao Fera para uma degustação de pratos especiais no rooftop do hotel.