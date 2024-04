AMOR E ACOLHIMENTO

Fernanda Gentil explica que filho chama esposa de mãe: 'Melhor sentimento'

"Várias vezes ele chama a Priscila de mãe... Super recente, eu senti que ele falava 'mamãe' e corrigia... Um dia eu chamei ele no canto e falei 'filho, você se sente confortável em chamar a Ti de mamãe?' Ele [falou] 'me sinto'. Falei 'você sente esse amor chamar de mamãe? Ele [disse] 'sinto'. [Eu disse] 'então chama, não precisa corrigir, fique à vontade'".

Fernanda tem dois filhos do primeiro casamento e, com Priscila, a jornalista pretende aumentar a família. Com essa vontade, o filho da apresentadora afirmou que o novo irmão seria a criança mais sortuda do mundo por ter duas mães.