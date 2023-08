Fernanda Lima lista os defeitos de Rodrigo Hilbert: 'Conservador'

Contrariando brincadeiras de que Rodrigo Hillbert é o "homem perfeito", Fernanda Lima resolveu listar os defeitos do marido e em entrevista à "Revista 29 Horas".



"O que posso expor é que o Rodrigo é bem ansioso e eu bem orgulhosa. Mas vamos bem juntos porque eu o acalmo e ele quebra meu orgulho. Outra coisa: eu sou superpontual e ele está sempre em cima da hora. Aí ele me relaxa e eu o coloco na linha. E eu acho que ele come um monte de tranqueira que eu evito. Aí ele come melhor e me tira do trilho! Ele é também mais conservador na educação e eu sou bem mais flexível. Aí ele puxa o freio e eu converso e libero", diz Fernanda Lima à "Revista 29 Horas".