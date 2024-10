ARQUITETURA MODERNA

Fernanda Paes Leme coloca casa em Salvador para aluguel de temporada: ‘Também pode ser da família de vocês’

Casa da atriz fica no Santo Antônio Além do Carmo

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 20:33

Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A atriz Fernanda Paes Leme revelou nesta segunda-feira (21) que está disponibilizando sua casa em Salvador para aluguel de temporada. A atriz explicou a decisão em uma publicação nas redes sociais.

“Minha casa em Salvador, meu cantinho, que eu quero compartilhar com mais e mais pessoas. Decidi que além de meu refúgio e da minha família, também pode ser da família de vocês”, declarou ela. A artista não revelou detalhes sobre o preço do aluguel.

A artista forneceu um e-mail ([email protected]) para coordenar as locações. “É um sonho que se transformou em realidade e está disponível para aluguel por temporada”, declarou ela.

Fernanda Paes Leme ainda elogiou o projeto arquitetônico. “A Casa Figa fica no Carmo, com uma fachada linda, histórica e um interior moderno e acolhedor, uma vista espetacular e todas as energias mais deliciosas dessa terra”, encerrou.

Imóvel chamou a atenção

Em agosto, Fernanda Paes Leme encantou os fãs ao mostrar detalhes do imóvel que fica em Santo Antônio Além do Carmo, Salvador. Ele é decorado com rochas e palha, e com uma piscina com vista para o mar da baía de Todos-os-Santos.

“Pisar nesse chão, olhar esse céu e agradecer por cada conquista, cada um que esteve e está ao meu lado nessa jornada de encontrar meu espaço em Salvador, lugar que amo e me sinto em casa, agora em minha casa”, declarou ela na época.

Sobre o Santo Antônio Além do Carmo

O Santo Antônio Além do Carmo é um dos bairros mais antigos de Salvador e está localizado no Centro Histórico da cidade, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O Santo Antônio, que sempre foi um bairro eminentemente residencial, vem ganhando nos últimos anos uma movimentação digna de bairro boêmio. Os casarões antigos com uma vista esplêndida da Baía de Todos-os-Santos, que antes eram casas de avós e bisavós, hoje são estabelecimentos comerciais. Lá, é possível apreciar a cozinha típica e os pratos que fazem parte do dia a dia dos baianos, além de aproveitar os estabelecimentos culturais e artísticos que ficam na região.