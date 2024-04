POST DE PARABÉNS

Fernanda Paes Leme revela afastamento de Bruno Gagliasso: 'Nem lembro quando encontrei'

A atriz Fernanda Paes Leme, de 40 anos, usou as redes sociais para desejar feliz aniversário ao amigo Bruno Gagliasso, 42, neste sábado (13). Na mensagem, a artista acabou falando um pouco do afastamento entre os dois.

O texto começa com Fernanda, que está grávida, refletindo que pensou que a filha poderia nascer ontem, mas que torceu para que isso não acontecesse. "No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares...", escreveu.

Fernanda apresentava um podcast ao lado de Giovanna Ewbank, esposa de Bruno Gagliasso. No final do ano passado, ela resolveu deixar o projeto para se dedicar mais à família. As duas seguem juntas, contudo no programa Quem Não Pode se Sacode, que vai estrear no GNT.