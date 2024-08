FÉ

Festa da Boa Morte começa nesta terça (13) em Cachoeira

Celebração acontece até sábado (17)

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 16:45

Festa da Boa Morte Crédito: Divulgação

O município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, será palco de mais uma edição da Festa da Boa Morte entre os dias 13 e 17 de agosto. A manifestação religiosa, com mais de dois séculos de existência e registrada como Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2010, celebra a liberdade do povo negro, a resistência da mulher negra, a religiosidade e a cultura afro-brasileira.

A festividade começa na terça-feira (13), dia dedicado às falecidas, com as irmãs vestidas de branco saindo em procissão, carregando uma imagem em um andor em direção à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. No dia 14, com a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, as irmãs realizam uma procissão noturna, partindo da sede da Irmandade, carregando velas e entoando cânticos que fazem menção à dormição de Nossa Senhora.

O dia 15 de agosto é dedicado a Nossa Senhora da Glória, com as irmãs levando flores e carregando o andor de Nossa Senhora da Glória até a Igreja Matriz, onde é celebrada uma missa e ocorre a transferência dos cargos, com a posse da nova comissão de festa.

A festa é promovida pela Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte de Cachoeira, composta por mulheres negras descendentes de escravizados. A Festa da Boa Morte está inscrita no Livro de Registro Especial de Eventos e Celebrações pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), unidade vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA).

Confira a programação completa:

13 de agosto – Terça-feira

18h30 - Traslado da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, saindo da capela de Nossa Senhora D´Ajuda

19h - Missa de Réquiem pelas irmãs falecidas, na capela de Nossa Senhora da Boa Morte

21h - Ceia Branca na sede da Irmandade da Boa Morte

14 de agosto – Quarta-feira

19h - Missa da dormição de Nossa Senhora, na capela de Nossa Senhora da Boa Morte, seguida de uma procissão

15 de agosto – Quinta-feira

6h - Alvorada festiva

10h - Missa solene de Nossa Senhora da Glória, na Igreja Matriz do Rosário. Em seguida, procissão e a posse da comissão para o ano de 2025

12h - Tradicional valsa das irmãs

13h - Feijoada na sede da irmandade, seguida de samba de roda

16 de agosto – Sexta-feira

18h - Cozido, seguido de samba de roda no largo D´Ajuda

17 de agosto – Sábado