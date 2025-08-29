Acesse sua conta
Festa DNDHaus leva house e performance à Pirâmide do Rio Vermelho

Evento estreia na sexta (05) e terá atrações musicais das 22h às 6h

  • Foto do(a) author(a) Luiza Gonçalves

  • Luiza Gonçalves

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:00

Festa DNDHaus leva house e performance a Pirâmide do Rio Vermelho
Festa DNDHaus leva house e performance a Pirâmide do Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Estreando na cena noturna soteropolitana, a Festa DNDHaus realiza sua primeira edição no sexta (05), das 22h às 6h, na Pirâmide do Rio Vermelho. O evento promete uma nova experiência noturna, unindo música eletrônica, performance e diversidade. Serão 6 atrações em oito horas de festa. O preço inicial dos ingressos é R$20 e estão disponíveis na plataforma Ingresse.

Com inspiração estética na Bauhaus, escola alemã do século XX de artes, design e arquitetura, e no calor vibrante do dendê, a DNDHaus tem como principal objetivo “resgatar o protagonismo preto e queer na cena eletrônica, propondo um ambiente sofisticado e, ao mesmo tempo, livre, onde a pista é espaço de celebração e expressão”, descreve a organização.

As atrações da noite seguem essa proposta, focando musicalmente em house e suas vertentes, com um line-up que reúne os DJs residentes Kini e Vendrana, juntamente com o convidado recifense KAI, a produtora musical Tecnoplanta, referência na cena Ballroom da Bahia, e Sammy Dreams, DJ que já passou pela Boiler Room e vem rodando o Brasil com sua arte. O evento trará ainda a performance da femme queen Zoe.

“Mais do que uma festa, a DNDHaus quer ser uma plataforma cultural capaz de projetar Salvador no mapa da música eletrônica nacional e internacional. A cidade, reconhecida como ‘Cidade da Música’ pela UNESCO, tem artistas de enorme talento, mas ainda carece de visibilidade dentro do circuito eletrônico. O objetivo da DNDHaus é dar espaço, voz e alcance a esses criadores, movimentando uma cena que tem crescido a passos curtos, mas carrega potencial único”, afirmam os idealizadores.

SERVIÇO - Festa DNDHaus I Sexta (05), das 22h às 06h, na Pirâmide do Rio Vermelho I Ingressos: R$20 disponíveis na Ingresse

