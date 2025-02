ALALAÔ Ô Ô

Festa Eletrofolia acontece neste domingo (16) na Casa Castanho Barra

Show, que acontece das 17h às 21h, revive carnaval das antigas com sotaque rock'n'roll

Morotó e Rex viveram juntos o fenômeno The Dead Billies, grupo de psychobilly que atuou nos anos 1990. Fábio e Rex são integrantes da Retrofoguetes, banda instrumental da qual Morotó foi um dos fundadores, nos idos de 2002 – história que amantes da boa música da cidade acompanham de perto há mais de duas décadas e que os colocou como protagonistas de inesquecíveis edições de bailinhos carnavalescos do circuito alternativo local.>

Os três se unem a Marcos Stress, músico igualmente íntimo da guitarra baiana, para reviver este clima festivo em meio a confetes e serpentinas. No repertório, o som de clássicas marchinhas, frevos, temas instrumentais, sucessos do que de melhor já existiu na folia de Momo e as canções típicas do inigualável trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar.>