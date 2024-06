CANARINHAS

Jogadoras da Seleção Brasileira celebram triunfo com festa exclusiva em restaurante no Itaigara

O espaço foi fechado especialmente para receber a celebração das canarinhas

Da Redação

Publicado em 5 de junho de 2024 às 22:09

Jogadoras celebraram a vitória do amistoso em um bar da capital baiana Crédito: Reprodução/Instagram

Após a goleada de 4x0 sobre as jamaicanas na noite dessa terça-feira (4), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, as representantes da Seleção Brasileira de futebol feminino comemoraram o triunfo no bar Mariposa, no Itaigara, na capital baiana.

O espaço foi fechado especialmente para receber a celebração das canarinhas, que levaram a família para a comemoração coletiva. “A presença de familiares e amigos tornou o encontro ainda mais significativo, criando um ambiente acolhedor e cheio de energia positiva. As jogadoras puderam relaxar e desfrutar de uma noite tranquila, cercadas por aqueles que mais amam”, diz a legenda da publicação no perfil oficial do espaço.

Celebração contou com a presença de familiares e amigos das jogadoras Crédito: Reprodução/Instagram

Dentro de campo e em cima do palco, a camisa 10 da Seleção roubou a cena e deu um verdadeiro show. Marta subiu ao palco e cantou músicas acompanhada pelas companheiras.