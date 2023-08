Festa Sollares – Azul Infinito acontece neste sábado (2) no Salvador Hall, na Paralela

A vibe eletrônica vai invadir o Salvador Hall, na Paralela, neste sábado (2). A Sollares, umas dos maiores eventos do cenário eletrônico do Nordeste vai reunir alguns dos grandes nomes das pick-ups num set contínuo, com mais de 10 horas de duração. Entre os DJs desta sétima edição estão Mazzeo, Carol Fávero, Rooftime, Victor Lou, Pontifexx, Almanac, Nightfunk e Chapeleiro. Para maiores informações acesse o perfil @sollaresoficial do Instagram.

SERVIÇO – Sollares- Azul Infinito | sábado (2), a partir das 21h30, no Salvador Hall – Av. Paralela | Atrações: Mazzeo, Carol Fávero, Rooftime, Victor Lou, Pontifexx, Almanac, Nightfunk, Chapeleiro | Ingressos: de R$ 100 a R$ 660, à venda no site e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia