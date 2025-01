MÚSICA

Festa Verão 40 homenageia Axé Music neste sábado

Evento acontece a partir 15h30 no Terê Gastro Bar no Rio Vermelho

Para celebrar quatro décadas da Axé Music, a festa Verão 40 acontece neste sábado (11), a partir das 15h30, no Terê Gastro Bar, Rio Vermelho. A programação musical promete levar o público em uma viagem pelos maiores hits do gênero, cativando todos os foliões e foliãs apaixonados pelo Carnaval e por esse movimento que conquistou o Brasil.

O evento reúne em sua line-up os DJs Errari, que mistura em seu set artistas baianos e já se apresentou em eventos como os Ensaios do Cortejo Afro, o Festival Salvador Capital Afro e o Afropunk; Ian Fraguas, produtor e DJ da festa Back in Bahia, que traz para a pista uma sonoridade com forte influência regional; e Mary Jane Beck, DJ, drag queen e cantora que estreou o Bloco das Montadas no Carnaval de 2024.