MÚSICA

Festival gratuito no Rio Vermelho revela jazz e suas vertentes

Luedji Luna, Ubiratan Marques, Marcos Suzano e Mayra Andrade estão entre as atrações

Roberto Midlej

Publicado em 17 de maio de 2024 às 06:00

Mayra Andrade, do Cabo Verde, se apresenta no domingo Crédito: JoanaGiron/divulgação

A rigor, trata-se de um evento de jazz, mas quem for ao Largo da Mariquita neste fim de semana para acompanhar o Festival Jazz Salvador vai ouvir muitas variações deste gênero nascido nos EUA há quase 150 anos. Veja esses três exemplos: tem Luedji Luna, que mistura jazz e MPB; Spok Quinteto, que une as raízes nordestinas ao ritmo nascido em Nova Orleans e resulta num frevo-jazz e Ubiratan Marques, que faz uma sinfonia afro-jazz-brasileira.

A programação, gratuita, tem ainda outras seis atrações: Mayra Andrade, Jonathan Ferr, Bixiga 70, Jam Delas, Sonora Amaralina e Marcos Suzano. “Nós buscamos artistas que dialogam com a herança das memórias da diáspora negra e que dialoguem com outras referências musicais. Mas todos dialogam com o jazz e expandem fronteiras”, diz a produtora Fernanda Bezerra.

Luedji Luna vai cantar músicas do álbum Bom Mesmo é Estar Debaixo D’água Deluxe Crédito: Henrique Falci/divulgação

Luedji Luna, atração do sábado, vai apresentar o mesmo show que levou para a Concha Acústica, baseado no álbum BMDA Deluxe (2022), que era uma espécie de sequência de Bom Mesmo é Estar Debaixo D'água, de 2020. Para ela, o disco lançado há quatro anos é um representante do jazz: “Foi gravado com uma banda de jazz e tem improvisações, que são uma marca do jazz”. Na apresentação de amanhã, devem estar canções daquele álbum, como Chororô, Ain't Got No e Manto da Noite, que têm sido executadas neste show.

Para Luedji, a oportunidade de participar de um festival é rica porque o artista tem uma possibilidade de ampliar seu público: “Nem sempre as pessoas estão ali para te ver. Mas é uma chance de cantar para milhares de pessoas e, além disso, é uma chance de assistir a outros shows”. Mayra Andrade, que se apresenta no domingo, participou da faixa O Que é o Amor, do álbum de Luedji lançado em 2020.

Só as mulheres

No mesmo dia de Luedji, quem se apresenta é o grupo Jam Delas, que estará no palco com onze mulheres, incluindo a clarinetista Daniela Nátali, uma das fundadoras da banda, que, na verdade, ela prefere classificar como um coletivo. “A Jam Delas surgiu de uma inquietação das integrantes, porque ouvíamos dizer que não havia mulheres no jazz em Salvador. Percebemos que elas se sentem inseguras em tocar num ambiente cem por cento masculino”, diz Daniela.

Segundo a clarinetista, o show que seu coletivo vai apresentar tem o clima tradicional de uma jam session, que tem espaço para improvisação. O repertório, no entanto, já está definido e terá destaque para composições de mulheres, como Chiquinha Gonzaga, Suka Figueiredo, e da própria Daniela Nátali.

Jam Delas só tem mulheres na banda Crédito: Caio Lirio/divulgação

No domingo, a Bahia estará novamente representada: o maestro Ubiratan Marques, conhecido por seu trabalho na Orquestra Afrosinfônica. Ele fará um show baseado em seu primeiro álbum solo, Dança do Tempo, lançado em outubro do ano passado. “Este álbum trata de memória, da minha história. É um relato de como a música me transformou”, revela o artista.

Segundo Ubiratan, as oito faixas de Dança do Tempo têm relação com algum momento de sua vida. “A primeira [Uma Mulher, um Homem, uma Casa] tem um pouco de meu pai, da minha avó e da casa em que vivemos no extremo sul da Bahia, em Belmonte. A segunda faixa, Carolina, é dedicada a minha bisavó, que me ensinou a tocar violão”, revela Bira.