Festival Zona Mundi traz artistas espanhóis Marina Tuset e Hugo Arán a Salvador

Evento esse ano tem co-realização do Instituto Cervantes Salvador e da Embaixada da Espanha no Brasil

Da Redação

Publicado em 6 de junho de 2024 às 14:42

Marina Tuset e Hugo Arán Crédito: Divulgação

O Festival Zona Mundi acontece em Salvador até 9 de junho, promovendo conexões entre artistas de várias partes do mundo. Em sua 9º edição, o evento, que é conhecido por ser um espaço de celebração e intercâmbio artístico entre o Brasil, países que falam oficialmente o português e países ibéricos, traz ao Brasil artistas que tem se destacado no cenário espanhol. Com a co-realização do Instituto Cervantes Salvador e da Embaixada da Espanha no Brasil, o Festival Zona Mundi traz a Salvador os artistas Hugo Arán e Marina Tuset.

O cantor, músico e produtor Hugo Arán chega no Festival Zona Mundi 2024 trazendo o seu novo álbum 'Ar'. O disco do artista catalão traz colaborações que percorrem a tradição das percussões e ritmos do Brasil. Com letras em espanhol e português, músicos de ambos os lados do Atlântico compõem um mosaico sobre a afinidade musical ibero-americana no trabalho do artista. A apresentação de Hugo Arán acontece no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no sábado (8), a partir das 17h.

Marina se destaca por sua sonoridade única e composições originais em espanhol. Seu estilo musical gira em torno de pop, soul, jazz e música latina. A apresentação da artista acontece no domingo (09), às 11h, no Parque da Cidade, no Itaigara.

“Estamos felizes de poder apoiar um evento multicultural como o Festival Zona Mundi, promovendo o intercâmbio entre os países de língua portuguesa, os países ibéricos e o Brasil. A participação desses dois artistas espanhois, talentosos e brilhantes, é motivo de muito orgulho para todos nós. É sempre um prazer assistir a essa mistura de ritmos entre nossos países”, comenta o diretor do Instituto Cervantes Salvador, Daniel Gallego Arcas.

Inclusão e Diversidade

O Festival Zona Mundi realizou chamada para contratação de pessoas trans atuarem durante o Festival. Dentre as contrapartidas asseguradas, o Festival se compromete com remuneração compatível com o mercado; ambiente de trabalho inclusivo e livre de preconceitos; oportunidade de integrar a equipe de um importante evento cultural.

Programação

O Festival conta com uma programação repleta de talentos internacionais e promove encontro de artistas de diversas partes do mundo para compartilhar suas músicas e culturas. Entre os destaques estão: Patche Di Rima (Guiné-Bissau), Siwo (Moçambique), Indi Mateta (Angola) e Jorge Mulumba (Angola), cujas performances prometem encantar o público com sua riqueza rítmica e melódica. Da Bahia, estão confirmados Josyara, Pedro Pondé.

Além disso, o Zona Mundi expandirá suas fronteiras ao estabelecer um intercâmbio com países ibéricos, contando com a presença de artistas como Hugo Arán e Marina Tuset, ambos da Espanha. A Edição está trazendo participação de artistas e grupos de diferentes cantos do Brasil como o duo paulista ÀVUÀ; o pernambucano Martins, a paraibana Luana Flores (Nordeste Futurista).

A programação completa do evento está disponível no site.

SERVIÇO

O quê: Festival Zona Mundi

Onde: Parque da Cidade e Museu de Arte Moderna (MAM), em Salvador

Quando: 05 a 09 de junho de 2024

Mais informações: Site | @FestivalZonaMundi