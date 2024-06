Filha de Ana Maria Braga agradece à mãe por construção de casa sustentável

Mariana publicou detalhes do imóvel

A professora de ioga Mariana Maffeis, de 41 anos, filha da apresentadora Ana Maria Braga, agradeceu à mãe pela construção de uma casa sustentável para viver com o marido e os filhos. Mariana publicou detalhes do imóvel no Instagram nesta quinta-feira, 6.