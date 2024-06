COM AMIGA

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie é batizada em São Paulo

A pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, foi batizada aos oito meses, na tarde do sábado (8), em uma igreja de Cotia (SP). Familiares e amigos compareceram à Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima para a cerimônia, que incluiu também o batismo de Marina, afilhada de Bruna.

A modelo mostrou detalhes da roupa e outros itens que Mavie usou no batizado, nas redes sociais. A afilhada de Bruna, Marina, é filha de Hanna Carvalho e Léo Venditto, que são amigos de Neymar e de Bruna.

As imagens compartilhadas mostram Mavie animada durante o batizado. Neymar ficou no altar durante a celebração e depois tirou fotos com os presentes, incluindo o padre.