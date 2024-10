DIA DAS CRIANÇAS

Filha de Rodrigo Faro emociona ao pedir cura de tumor raro da mãe como presente

Vera revelou ter sido diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor na coxa esquerda

Helena Viel Faro, filha de 11 anos do apresentador Rodrigo Faro e da empresária Vera Viel, comoveu os seguidores nas redes sociais ao pedir um presente especial neste Dia das Crianças: a cura de sua mãe. Nesta quinta-feira (10), Vera revelou ter sido diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor na coxa esquerda, e que passaria por cirurgia nesta sexta-feira (11)

Em um vídeo, Helena compartilhou suas emoções, explicando que, ao pensar no presente que ganharia no Dia das Crianças, percebeu que o mais importante já estava nas mãos dela: “O presente era a cura da minha mãe. Ela vai operar sexta-feira e vai dar tudo certo”.

A cirurgia de Vera também acontece na véspera do seu aniversário, tornando o momento ainda mais significativo para a família. Rodrigo Faro usou as redes sociais para expressar sua fé e resiliência, agradecendo pela descoberta precoce da doença, o que aumentou as chances de um tratamento eficaz.