NEPOBABY

Filho de Antônio Fagundes revela falta de oportunidades de trabalho: 'Não posso escolher'

Filho de Antônio Fagundes, Bruno Fagundes seguiu os passos do pai de também é ator, mas revela que não é só porque tem um pai com uma carreira consagrada na televisão que as portas se abrem para ele. O artista, de 35 anos, já desabafou recentemente sobre a falta de oportunidades após o sucesso de uma peça e voltou a falar da dificuldade de conseguir trabalhos.