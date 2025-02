NO SHAPE

Filho de Carla Perez surpreende com físico aos 21 anos: 'Todo Xanddy mais novo'

Jovem mostrou evolução física em vídeo publicado no Instagram

Victor Alexandre, de 21 anos, filho de Carla Perez e Xanddy, chamou atenção ao compartilhar nas redes sociais o resultado de sua rotina intensa de treinos. Adepto de um estilo de vida saudável e frequentador assíduo da academia, o jovem mostrou sua evolução física em um vídeo publicado no Instagram. >

Nas imagens, ele tirou a camiseta e exibiu músculos, destacando a transformação de seu corpo. Nos comentários, Carla Perez brincou ao ver a forma do filho: “Aprendeu com a mamãe… Brincadeirinha! Meu melhor personal, orgulho de você, filhão”. Já Xanddy entrou na onda e prometeu seguir os passos do herdeiro: “Vou chegar aí também”.>