Filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, passa por cirurgia

Cristiano, da dupla com Zé Neto, disse que o filho caçula, Miguel, de 5 meses, passou por uma cirurgia cardíaca nesta segunda-feira, 20. No Instagram, o músico atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do bebê e aproveitou para prestar uma homenagem a ele.



"Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluído. É filho, nem com meus 35 anos já enfrentei tantas lutas pela vida como você! A dor de te ver passar por tudo é imensurável", escreveu Cristiano no Instagram.