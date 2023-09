Filho de Michael Jackson sobre ter rosto coberto: 'Percebi que não era normal'

Numa raras entrevistas, o empresário Michael Joseph Jackson Jr., 25, falou sobre a infância ao lado do pai, o pop star Michael Jackson. Numa conversa com o jornal Los Angeles Times, ele se posicionou sobre algumas atitudes esquisitas do pai em relação aos três filhos, como cobrir publicamente o rosto das crianças. Além de Prince, ele teve também Paris Jackson, hoje com 25 anos, e , chamado de Bigi, com 21.



“Meu pai falou comigo como um adulto. Ele nos disse que o motivo das máscaras era que queria que tivéssemos nossa própria vida sem ele. Acho que não pensava se outras crianças viviam assim quando eu era mais jovem. Mas quando soube quem ele era, percebi que não era normal”, disse o rapaz.