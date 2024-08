FILHO DE PEIXE, PEIXINHO É

Filho mais velho de Wagner Moura completa 18 anos e chama atenção da web: ‘Herdou o molho do pai’

Muitos internautas ficaram surpresos ao descobrir a existência do filho do ator

Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura, completou 18 anos na última sexta-feira (9) e virou assunto nas redes sociais. O jovem é o fruto do casamento do ator com a fotógrafa Sandra Delgado, com quem tem também Salvador, de 15 anos, e José, de 13 anos.

A comemoração do aniversário de Bem gerou uma onda de interesse online, especialmente após viralizar um vídeo no TikTok e no X, antigo Twitter. O vídeo mostra o jovem ao lado do pai durante o 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2022.