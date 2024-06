'MENTALIDADE'

Filhos de Marcello Antony trabalham como faxineiro e auxiliar de cozinha em Portugal

"O Francisco trabalha em uma grande rede de restaurantes em Lisboa, ganha 850 euros, que é o salário mínimo aqui. Eu ajudo com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver", explicou o ator. "O Lucas, meu enteado e filho, faz faxina em casas de americanos. O Louis, meu outro enteado, passeia com cachorros de gringos."