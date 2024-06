MUDANÇA

Marcello Antony diz que não abandonou atuação e explica como virou corretor: 'Atrativo e desafiador'

Ator mora em Portugal com a família e diz que oportunidade de atuar em mercado imobiliário de luxo surgiu quase por acaso

Publicado em 9 de junho de 2024 às 09:28

O ator Marcello Antony, de 59 anos, falou da decisão de tentar uma nova carreira. Ele anunciou na última semana que agora será corretor de imóveis.

Em entrevista a O Globo, Marcello disse que sua nova carreira chegou de uma maneira não intencional, quase por acaso. "Ajudei uns três amigos que decidiram se mudar para Portugal para que encontrassem apartamento, porque eu já estou morando aqui há seis anos. Nessas visitas conheci um corretor e acabei fazendo amizade com ele. No final das contas, ele acabou fazendo um convite formal para mim", disse ele.

Ele relembrou o que o profissional sugeriu. "Marcello, você arrumou três apartamentos para os seus amigos. Por que você não monetiza isso?". Eu nunca pensei nisso. Achei muito atrativo e desafiador, acabei aceitando. Plantei a semente e espero colher esses frutos mais para frente", acrescentou.

Não é de agora que Marcello tem buscado novas alternativas. Ele é empresário, com restaurante no Brasil e também em Portugal. Ele diz que não precisava necessariamente investir em uma nova profissão, já que está bem financeiramente. Ele diz estar "muito bem estabelecido" em Portugal. A possibilidade de faturar alto no mercado de imóveis de luxo o atraiu.

"Graças a Deus o que eu conquistei ao longo da minha carreira me permite ter uma vida tranquila na Europa. Não é qualquer um que pode ter isso. Só que eu não sou bobo. Eu percebi que esse novo emprego me faria ir para um outro patamar. Nesse tipo de trabalho eu posso faturar um dinheiro que eu nunca consegui ao longo da minha carreira, mesmo no auge", explica.

Marcello não tem planos de parar de atuar. Seu último trabalho na TV brasileira foi em 2017, em Malhação, mas ele tem participado de projetos para streaming e na TV de Portugal."Eu nunca abandonei minha carreira, nunca falei isso na minha vida. Mas o que acontece agora, e já acontecia antes da corretagem, é que eu me tornei muito seletivo na escolha dos meus trabalhos. Não queria aceitar qualquer trabalho só para ganhar um dinheirinho. Mas abandonar a carreira de jeito nenhum, eu estou aberto", afirma.