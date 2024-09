CINEMA

Filme Ibejis celebra tradição e riqueza imaterial da Chapada Diamantina

Gravações aconteceram no início do mês

Da Redação

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 12:23

Filme Ibejis sendo gravado Crédito: Divulgação

A cidade de Iraquara, na Bahia, foi cenário das gravações do filme "Ibejis” no início deste mês de setembro. O trabalho acontece no povoado da Lagoa Seca com uma equipe de aproximadamente 20 pessoas que transita com equipamentos de filmagem, drones, aparelhos de sonorização. A diretora é Kallyane Nery.

Com temática que gira em torno da tradição da partilha e oferta de comida e afeto no período dos festejos de Cosme e Damião, o filme de ficção conta a história de uma matriarca, Dona Menina, que é responsável por centralizar e reproduzir a tradição do caruru, ano após ano.

Ibejis é um curta-metragem que trata da necessidade de preservação e continuidade da riqueza imaterial do território da Chapada Diamantina, partindo das tradições intrínsecas à região em que o filme se ambienta.

De acordo com a diretora, o filme foi pensado para a Chapada. “A narrativa trata sobre essa renovação da cultura; de mostrar, perpetuar nossa história, tradição e memória na forma de audiovisual”, conta.

Em paralelo, o curta traz uma proposta de valorização da própria comunidade que, além de participar ativamente da produção do filme, também integra o elenco, formado totalmente por moradores da região, desde a personagem principal, encenada por uma personalidade de destaque na comunidade e avó da diretora, D. Laurita, até as crianças que participam do filme. Para que isso fosse possível, o elenco participou de um processo intenso de preparação.