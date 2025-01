NO CURUZU

Final do 50º Festival de Música Negra do Ilê Aiyê será neste domingo (26)

Mais de 150 canções foram inscritas nesta edição cinquentenária do festival, sendo 18 selecionadas para a etapa final

A etapa final do 50º Festival de Música Negra (FMN) do Ilê Aiyê acontecerá no dia 26 de janeiro (domingo), às 16h, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, em Salvador. Durante o evento, serão reveladas as canções vencedoras nas categorias "Tema" e "Poesia", que integrarão o repertório da Band’Aiyê para o Carnaval de 2025. A premiação será seguida por shows, incluindo apresentações da Band’Aiyê e da banda Filhos de Jorge. >