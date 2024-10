GINASTAS

Flávia Saraiva faz brincadeira em casamento de Jade Barbosa e é detonada: 'Ridículo'

A ginasta Flávia Saraiva se tornou alvo de críticas nas redes sociais após fazer uma brincadeira no casamento de Jade Barbosa, na terça-feira (8), em Verona, na Itália. Em um vídeo, a noiva se prepara para o tradicional momento de jogar o buquê e várias mulheres se reúnem atrás para tentar pegar as flores, Flavinha, como é chamada pelos fãs, é uma delas.

Quando Jade arremessa o enfeite, a amiga desvia, brincando com a ideia de não querer casar. O meme, no entanto, dividiu opinião e fez a jovem receber diversas alfinetadas. "Só eu acho isso ridículo? Se não quer, não vai atrás", escreveu uma seguidora. "Olha, gente, como eu sou diferentona", debochou outra.

Em outra publicação do mesmo vídeo, os comentários mais curtidos são defendendo Flávia. "O choro dos homens está tão alto que eu estou escutando aqui em Manaus", disse uma fã. "Os homens passaram a vida toda fazendo brincadeiras contra casamentos. Aí vem uma mulher brincando com isso e todos se doem", brincou.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Jade Barbosa republicou o vídeo, rindo da situação. A medalhista de bronze nos Jogos de Paris, de 33 anos, já havia se casado com o administrador de empresas Leandro Fontanesi no fim de setembro numa cerimônia íntima, no civil, em São Paulo, e realizou uma nova celebração ontem, na Europa.