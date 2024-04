TUDO BEM!

'Foi sem esperar', explica Solange Almeida sobre cirurgia após dor intensa no abdômen

A cantora Solange Almeida precisou ficar afastada dos palcos após sentir uma forte dor na região do abdômen, que resultou em uma cirurgia para desobstruir o intestino.

A ex-vocalista do grupo Aviões do Forró, há 20 dias, segue de repouso para se recuperar do procedimento médico. Agora, ela está pronta para voltar para o trabalho. Vale lembrar que, em 2023, ela passou por um procedimento nas cordas vocais.