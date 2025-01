CAMPANHA PUBLICITÁRIA

Fora da Globo, Boninho estreia como garoto-propaganda e consultor criativo do iFood

A campanha publicitária do app de delivery irá ao ar nesta segunda (13) antes do BBB

Apesar de não ser mais diretor do Big Brother Brasil, Boninho voltará à TV nesta segunda-feira (13) como garoto-propaganda do comercial do IFood. O comercial será exibido no horário nobre durante o último intervalo da novela "Mania de Você" e durante os intervalos do BBB. A campanha publicitária marca o início de uma nova fase da carreira Boninho como consultor criativo da marca pelos próximos quatro meses.