POLÊMICA

Forró de Juliette, criticado na web, teve permissão da família de Luiz Gonzaga

A letra não tem quase nada com o forró tradicional, mas virou um dos hits das redes sociais nos últimos dias. O "Vem Galopar", música de Juliette, tem "fazer roça, roça", "se envolver com a tropa" e muita crítica na web.

A canção foi divulgada no dia 14 de junho e, deste então, está dividida entre os fãs da cantora e os internautas que estão detestando. No entanto, a música faz parte do álbum "São Juão", com regravações de sucessos do forró, além de canções inéditas.