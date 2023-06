Forró e jazz se misturam na Jam no MAM junina

Quem estiver em Salvador no sábado de São João (24/06) terá a chance única de curtir uma JAM no MAM especial, com um repertório que vai provocar um diálogo entre o jazz e as ricas sonoridades de uma das festas mais musicais do nordeste. A ideia é trazer o baião, o xote e o xaxado para a dinâmica da jam session baiana, abrindo espaço para improvisações e solos instrumentais de artistas que queiram participar da noite. A JAM no MAM junina começará às 18h no pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia e os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente on-line, através da plataforma Bilheteria Virtual.