MICARETA

Fim do suspense: Fortal 2025 vai ser realizado na Cidade Fortal; confira as datas

Os ingressos para a maior micareta do Brasil começam a ser vendidos ainda neste mês de abril

Um dos principais festivais de entretenimento do país, o Fortal anunciou, nesta segunda-feira (14), a oficialização da data e local da edição deste ano, além do início das vendas de ingressos. O evento acontece de 24 a 27 de julho, na Cidade Fortal (Avenida Aldy Mentor), no Bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza. >

A megaestrutura trará os mesmos ambientes e espaços das edições anteriores, com corredor da folia para desfile dos blocos, camarotes corporativos, Camarote Mucuripe e Arena. As vendas iniciam a partir do dia 24 de abril pelo site Efolia e na Central do Fortal, no shopping RioMar Fortaleza. >