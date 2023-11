'Fui esculachada', diz Claudia Leitte sobre subir no trio pela primeira vez

A cantora Claudia Leitte, que ficou conhecida na banda Babado Novo, ainda no início dos anos 2000, não tinha subido em um trio elétrico com esse grupo, e sim, na banda Esculacho.



Em conversa ao podcast PodPeople, na notie desta terça-feira (14), a famosa revelou que estava nervosa para subir no caminhão gigante. Na época, ela tinha apenas 14 anos, e se encantou com o automóvel que estava em Feira de Santana, interior da Bahia.



"Eu nunca tinha subido naquela máquina de alegria e de música, que só o baiano podia inventar mesmo. Eu subi, e era uma banda chamada Banda Esculacho, e eu fui esculachada! ", disse.