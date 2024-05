Gabriel Leone e Carla Salle se casam após 8 anos de relacionamento

Os atores se casaram em uma cerimônia íntima realizada no Rio de Janeiro

Crédito: Zabenzi via Vogue Brasil/Divulgação/Jornal O Povo

Os atores Gabriel Leone e Carla Salle se casaram no sábado, 18, em uma cerimônia íntima realizada no Rio de Janeiro.Juntos há oito anos, após assumirem publicamente o namoro em outubro de 2016, o casal reuniu amigos próximos e familiares para um almoço reservado na região serrana da capital carioca.

“Foi à beira de uma cachoeira, na Chapada Diamantina, na virada do ano, que se deu nosso encontro. Em meio a muitos amigos em comum, nossos olhares se atraíram e dali em diante nunca mais se perderam”, relembrou Carla em entrevista à Vogue Brasil.

Já Carla, que ganhou reconhecimento nacional com a novela da Globo “Totalmente Demais”, usou um vestido de noiva da loja Cinq, de Los Angeles. “Acreditamos na força dos rituais”, afirmou a atriz ao site. As informações são do Jornal O Povo.