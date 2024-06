ESTÁGIO AVANÇADO

Gena Rowlands, de 'Diário de Uma Paixão', tem a mesma doença de sua personagem no filme

No filme, ela interpreta a versão mais velha da protagonista Allie, também interpretada por Rachel McAdams

A atriz Gena Rowlands, de 94 anos, está enfrentando a mesma doença da personagem que interpretou em Diário de uma Paixão (2004). Em entrevista à revista Entertainment Weekly publicada nesta terça, 25, o filho de Rowlands, que também é diretor do filme, revelou o diagnóstico de Alzheimer da mãe.

Inspirado no livro do escritor Nicholas Sparks, o longa narra a história de um homem que lê antigas histórias de amor diariamente para uma mulher, diagnosticada com Alzheimer em uma casa de repouso.