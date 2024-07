HOMENAGEM

Gilberto Gil festeja mais um título Doutor Honoris Causa

Cerimônia foi na Universidade Regional do Cariri (Urca), no Ceará, na noite dessa quarta-feira (10)

Tharsila Prates

Publicado em 11 de julho de 2024 às 19:02

Gil recebeu a coroa do reisado e uma espada, ambas confeccionadas por artistas locais Crédito: reprodução X

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil, 82 anos, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), recebeu mais um título de Doutor Honoris Causa, desta vez na Universidade Regional do Cariri (Urca), na cidade do Crato (CE). A cerimônia ocorreu na noite dessa quarta-feira (10), com direito a apresentações musicais de grupos de reisado.

"A gratidão pelo título de doutor honoris causa da Universidade Regional do Cariri - URCA só não é maior que o orgulho de fazer parte dessa riqueza, dessa grandeza, dessa terra ardente, de ser irmão dessa sagrada gente desse chão. Obrigado, de coração!”, disse Gil.

O título foi proposto pelo ex-reitor da Urca Francisco do Ò de Lima Júnior, aprovado por unanimidade pelo Conselho Universitário, devido à importância e ao legado do artista e ex-ministro da Cultura. A proposta foi apresentada em julho do ano passado e apreciada pelos integrantes do conselho.

A justificativa para a concessão do título destaca a importância de Gilberto Gil como um dos mais importantes músicos brasileiros, como cantor, produtor musical, escritor e ativista da cultura nacional. "A trajetória de Gil", conforme ressalta o professor Lima Júnior, "sempre buscou a defesa inarredável e democratizada da cultura e da sua diversidade como patrimônio do povo".

O docente fez ainda um resgate do contato do artista com a região do Cariri, em especial a atuação de Gil durante a gestão da reitora Violeta Arraes Gervaiseau, contribuindo na valorização das identidades territoriais.

“[Gil] Esteve em espaços e debates que planificaram projetos importantes da Urca, como os preparativos e mobilizações para a elaboração do Projeto Bacia-Escola, que por sua vez desdobrou nos movimentos e processos de criação do Geopark Araripe”, disse.

O cantor ainda deu importante contribuição no fortalecimento da Fundação Casa Grande e promoveu a cultura e a história regional do Cariri em diversos campos das artes, através de inúmeros trabalhos de visibilidade e resgate de ícones como Luiz Gonzaga e sua obra, Espedito Seleiro e Patativa do Assaré.