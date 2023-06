Gio Ewbank revela momentos de terror em sexo com Bruno Gagliasso

Crédito: Reprodução/Youtube

Giovanna Ewbank detalhou, no podcast Quem Pode, Pod, que apresenta junto com Fernanda Paes Leme, momentos de tensão que viveu com o marido enquanto ele se preparava para interpretar um serial killer na série Dupla Identidade, da Globo.



A conversa, que se iniciou durante entrevista a Cleo Pires, se enveredou por esse caminho quando Fernanda lembrou da vez em que visitou Giovanna e Gagliasso havia espalhado fotos de mulheres amarradas pelo local.

"Teve uma vez que o Bruno estava fazendo um serial killer, e ele estava fazendo aulas de nós, porque ele amarrava as pessoas. Um dia, eu cheguei na casa deles e ele veio me amarrar, fazer um nó: 'espera aí, me dá sua mão'. Você via fotos de mulheres amarradas pela casa", disse Fernanda.

Giovanna, então, lembrou de momentos de terror que viveu enquanto transava com o marido, na época.

"[Tinham fotos] na cabeceira da minha cama, mulheres amarradas, para ele entrar no personagem. Eram fotos de mulheres amarradas, mulheres mortas. Teve uma vez que eu estava transando com ele, e, nessa vez, ele pegou assim no meu pescoço e eu falei: 'você tá de sacanagem?'", disse a atriz.