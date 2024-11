SEXUALIDADE

Giselle Itié revela que ex teve nojo de seu corpo na gravidez: 'não chegava perto'

Atriz compartilhou a vivência da gestação durante o podcast Exaustas

A atriz Giselle Itié fez um relato sensível sobre sexualidade e gravidez, durante um episódio do podcast Exaustas, lançado no último dia 24. Giselle, que apresenta o programa ao lado das também atrizes Samara Felippo e Carolinie Figueiredo, compartilhou que o pai de seu filho tinha repulsa pelo seu corpo durante a gravidez.

No episódio, as três debateram sobre a associação de uma suposta castidade às mulheres grávidas. “Eu tinha muito tesão”, disse ela, que contou que seu filho Pedro foi fruto de um flashback com o ex, o ator Guilherme Winter. Ao descobrir a gestação, os dois decidiram tentar ser um casal novamente. “Mas ele sentiu muito nojo do meu corpo. Ele falava isso. Sentia nojo de algum cheiro que exalava”.