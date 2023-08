Globo corta Renato Aragão do Criança Esperança: ‘Não foi convidado’

Crédito: Arquivo/Globo

Realizado na noite de segunda-feira (7) no Riocentro, o Criança Esperança de 2023 contou com participações especiais e momentos que marcaram a edição de retorno ao formato presencial.



Apresentado por Ivete Sangalo e Marcos Mion, os telespectadores notaram a ausência de Renato Aragão durante toda a exibição do programa. Considerado principal nome no evento beneficente, o humorista cearense não chegou a ser mencionado nos momentos de homenagem.

“Renato simplesmente não foi convidado pela Globo. Ele participaria com o maior prazer, é um programa que ajudou a criar”, revela Lilian Aragão, esposa do artista, em entrevista ao portal F5.

Um dos idealizadores e criadores do Criança Esperança, o eterno Didi não possui contrato com a Rede Globo desde 2020, tendo encerrado seu vínculo com a emissora após 44 anos.

A esposa do cearense também afirmou que Renato Aragão estaria “chateado” com falta de respeito a sua contribuição para o programa: “Ele se dedicou ao Criança Esperança por quase trinta anos!”.

Ator, produtor, diretor e apresentador, Renato se tornou embaixador da Unicef por suas ações em prol da infância. “Ele ficou animado com os anúncios do programa. Achou que seria lembrado, mas não deram nem um telefonema”, detalha Lilian.

Sem Renato Aragão, Xuxa, Angélica e Eliana cantam juntas no Criança Esperança

O Criança Esperança 2023 foi marcado pelo encontro histórico dos três ícones do universo infantil dos anos 1990. Xuxa, Angélica e Eliana estiveram reunidas e cantaram juntas na noite desta segunda-feira,7, na TV Globo.

O momento contou com a performance dos maiores sucessos das cantoras. O show começou com a música “Vou te Táxi”, de Angélica, e seguiu com “Ilariê”, de Xuxa, e “Os dedinhos”, de Eliana. A apresentação terminou com as apresentadoras cantando juntas a música "Lua de Cristal" aos aplausos da plateia.