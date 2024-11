FAMOSOS

Gracyanne Barbosa fatura mais de R$ 2 milhões com conteúdo +18 e confessa: 'Não esperava ganhar tanto'

A fisiculturista destacou que quem mais assina seus conteúdos é o público feminino

Gracyanne também relatou que, trabalhando com conteúdo adulto, ela tem mais tempo para outras áreas da sua vida. "Me permite ter mais liberdade para investir em minha carreira como atriz, ter mais tempo para estudar e me dedicar no aprimoramento de outros projetos que são importantes”, ressaltou a musa fitness.