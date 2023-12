Gracyanne Barbosa lamenta morte de seu cachorro, Thor

O casal Gracyanne Barbosa e Belo anunciou a morte de um dos cachorros da família, Thor, em postagem publicada nesta segunda-feira, 18. O cachorro, da raça american bully, sofreu uma parada cardíaca. A influencer publicou um vídeo em seu Instagram com imagens do animal, e lamentou: "ele teve uma parada cardíaca, a equipe veterinária tentou de tudo, mas, infelizmente, ele se foi", afirmou.



"Não me sinto bem, nem consigo contar detalhes, mas sei o amor que vocês tinham pelo nosso 'jacalé/neném"', e por isso estou postando. Está sendo muito difícil lidar com mais uma perda, para nós um filho, um amigão, um companheiro e agora uma saudade absurda!", escreveu Gracyanne.