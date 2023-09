Grávida, namorada de Luva de Pedreiro rebate acusações de 'interesseira'

Távila Gomes, namorada grávida do influencer baiano Luva de Pedreiro, interagiu com seus seguidores e respondeu perguntas sobre a gravidez e o relacionamento no último sábado (9). A bióloga de 26 anos aproveitou o momento para rebater críticas sobre um suposto interesse.



“Ninguém sabe quase nada da nossa vida, vocês estão sabendo 1% só agora e porque a gente quis compartilhar. Por quatro meses a gravidez não vazou, daí tirem as conclusões”, afirmou Távila, que está esperando um menino, que deve se chamar Cristiano Ronaldo.