SAMBA

Grupo Botequim estreia no Colaboraê neste sábado (28)

A famosa roda de samba promete uma noite com o melhor do gênero musical no Rio Vermelho

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 10:00

Botequim Crédito: Marina Alfaya/divulgação

Em clima de aquecimento para a grande comemoração dos seus 18 anos – no mês de outubro - o Grupo Botequim desembarca no bairro mais boêmio de Salvador neste sábado, 28. É lá que acontece a tradicional roda de samba – famosa por promover noitadas concorridas no Santo Antônio Além do Carmo – agora no Espaço Colaboraê, no Rio Vermelho, a partir das 21h.

O Grupo Botequim, que está completando 18 anos, segue expandindo as fronteiras do seu canto de resistência. A apresentação no Rio Vermelho representa mais um passo para o projeto do grupo de levar o samba, e sua vocação de entreter e conscientizar, para o máximo possível de redutos culturais.

“O Botequim vai tocar no Calaboraê pela primeira vez e a gente espera que o nosso público cole junto para poder fazer esse samba firme acontecer com a mesma energia que acontece no pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo e no Bar Batatinha. Então a gente vai lá para fazer uma grande festa, nesse espaço que é muito aconchegante. A nossa expectativa é que seja um lindo encontro nesta primeira edição da gente lá”, afirma Roberto Ribeiro, cavaquinista e um dos fundadores do Grupo Botequim.

GRUPO BOTEQUIM – Símbolo de resistência e afirmação do samba na Bahia, o Grupo Botequim completa em outubro 18 anos de trajetória e carrega a feliz marca de ter sido o responsável pela ampliação da vivência em torno do gênero musical na cidade de Salvador. O Grupo Botequim é formado por Roberto Ribeiro (cavaquinho e voz), Washington Rodrigues (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Bolota (percussão), Lalá Evangelista (percussão) e Brinquedo (surdo).

SERVIÇO

Roda de Samba do Botequim

Onde: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Quando: 29 de setembro (sábado)

Horário: 21h