Grupo de humor "Em Pé na Rede" se apresenta em Salvador, com desconto de 40% para assinante CORREIO

Composto por Victor Camejo, Osmar Campbell e Rominho Braga, "Em Pé na Rede" apresenta um estilo único de fazer humor, incluindo quadros como "Fazendo Amizade", que envolve interação com a plateia, e "Comentando Histórias", no qual convidados participam do show.

O grupo promete uma noite repleta de gargalhadas, com performances que exploram temas do cotidiano de maneira hilária e envolvente, além de trazer as particularidades de cada integrante. Victor Camejo é mais conhecido por seu humor ácido e observações perspicazes sobre o cotidiano. Osmar Campbell é destaque pelo humor inteligente e sua habilidade em criar empatia com o público. Rominho Braga, por sua vez, é aclamado por seu carisma e talento para o improviso.