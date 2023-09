HBO vai transformar Como Água Para Chocolate em série

A HBO Max anunciou nesta quinta-feira (21) uma adaptação de Como Água Para Chocolate, livro de Laura Esquivel publicado em 1989 e adaptado para o cinema por Alfonso Arau em 1992. O elenco da série conta com Irene Azuela (As Viúvas das Quintas-Feiras), Azul Guaita (Rebelde), Ari Brickman (Sense8) e Ana Valéria Becerril (Ctrl+Z) e já está sendo filmada no México. O enredo acompanha Tita e Pedro, dois apaixonados que, por questões familiares, não podem ficar juntos. Tita então encontra refúgio na cozinha, que a ajuda nessa briga entre família e amor.

“É com muito orgulho que anunciamos o início da produção de Como Água Para Chocolate, um projeto que reúne todos os elementos que nós, como criadores de conteúdo, aspiramos ter em uma história: uma trama poderosa que nos mergulha em um universo tão particular como o do realismo mágico latino-americano, profundamente ancorado em nossa cultura, feito em conjunto com grandes criadores e talentos locais, com uma enorme projeção de viagens globais e desenvolvido com o selo de qualidade que caracteriza a HBO”, afirmou Mariano César, Chefe de Conteúdo Geral de Entretenimento da Warner Bros. Discovery na América Latina, em comunicado oficial.