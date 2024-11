TV

Homem erra pergunta simples no Show do Milhão e fica com apenas R$ 1 mil

Patrícia Abravanel ficou chocada: 'Não estou acreditando'

Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 12:36

Show do Milhão Crédito: Reprodução





Um participante do Show do Milhão deixou todo mundo surpreso ao errar uma pergunta simples durante o programa. Ele deixou a atração com um valor baixíssimo de premiação.

O programa foi exibido neste domingo (10). Na terceira pergunta, a apresentadora Patrícia Abravanel perguntou: 'Junto a Marimar e Maria do Bairro, qual novela completa a trilogia mexicana?'. A resposta era Maria Mercedes, mas o participante, que é policial e que trabalha como palestrante de prevenção às drogas para pais e educadores, chutou a opção 'Maria do Céu'.