Humberto Carrão será José Inocêncio jovem no remake de 'Renascer'

Humberto Carrão foi confirmado no elenco do remake de "Renascer". O ator vai viver José Inocêncio na primeira fase da versão da novela. Em 1993, o papel foi do então desconhecido Leonardo Vieira.



Marcos Palmeira será o Josê Inocêncio mais velho, na segunda fase da produção.



Ainda não se sabe, no entanto, quem interpretará Mariana, antes vivida por Adriana Esteves. Ainda não há definição sobre a personagem que, na época, gerou rejeição do público por seduzir pai e filho. Ela namorava João Pedro (Marcos Palmeira) mas o largou para ficar com José Inocêncio (Antonio Fagundes).