Humor e nudes: Whindersson Nunes entra para o Only Fans cobrando R$ 50

O comediante Whindersson Nunes, de 28 anos, começou a manhã desta terça-feira (25) anunciando que irá vender nudes. O famoso compartilhou em seu Instagram que entrou para o Only Fans, plataforma de conteúdo adulto.



Segundo o artista, ele anunciou que vai ter vários conteúdos exclusivos para aqueles que assinarem sua conta na plataforma. "Sim, esse novinho tem Only Fans. Vocês sabem que eu gosto de estar no meio de tudo, né? Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e agora venho anunciar meu Only Fans", escreveu.