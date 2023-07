Ignorado por Rafaella, Kleber Bambam chama ela de antipática: 'Só é irmã do Neymar'

Kleber Bambam mostrou ter um certo ressentimento com Rafaella Santos. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", o modelo relembrou um encontro com a irmã de Neymar em um restaurante e afirmou que ela foi antipática com ele.



"Ela (Rafaella) nem me cumprimentou direito. E ela me conhece. Ela entrou, cumprimentou o Sérgio e falou um 'oi' bem sem vontade para mim. Não achei legal a atitude dela", iniciou o campeão do BBB 1.



"Se falam dela, é porque ela é a irmã do Neymar. Quem é ela? Ela é apresentadora? Não! É cantora?, Não! É atriz? É influenciadora? Não! O que você é? Tem que perguntar para ela, para ela me dar um 'oi' daquele jeito. Tem que ser simpática".